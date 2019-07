A Netflix divulgou esta quarte-feira o "teaser trailer" de "O Irlandês", o muito aguardado filme que junta pela primeira vez em 24 anos o realizador Martin Scorsese com Robert De Niro e Joe Pesci, dois dos principais atores que o acompanharam na sua carreira, nomeadamente nos clássicos "O Touro Enraivecido" (1980) e "Tudo Bons Rapazes" (1990).

No elenco estão ainda Harvey Keitel, que trabalhou com Scorsese e De Niro em "Os Cavaleiros do Asfalto" e "Taxi Driver", bem como Anna Paquin, Bobby Cannavale e Ray Romano, mas a outra grande atração é Al Pacino, uma estreia absoluta no universo "scorsesiano".

Com antestreia mundial confirmada para o Festival de Nova Iorque a 27 de setembro, é descrito como uma "saga épica sobre o crime organizado nos Estados Unidos" após a Segunda Guerra Mundial, pelo olhar de Frank "The Irishman" Sheeran (De Niro), assassino a soldo da Máfia responsável pela morte de 25 pessoas.