Os realizadores belgas Adil El Arbi e Bilall Fallah chamaram a atenção do produtor Jerry Bruckheimer e de Will Smith com "Black" (2015), um filme que transpunha "Romeu e Julieta" e "West Side Story" para o mundo dos gangues em Bruxelas na atualidade e foi premiado no Festival de Toronto.

Um segundo filme, "Gangsta" (2018), sobre a vida de quatro amigos traficantes de droga, selou o acordo para Hollywood e "Bad Boys Para Sempre".

Janeiro é um mês em que tradicionalmente os cinemas estão ocupados com os nomeados para os Óscares, mas onde os estúdios também "despejam" filmes em sabem que não têm grande qualidade.

Só que o estúdio Sony arriscou na mesma data que tornou "Sniper Americano" um grande sucesso em 2015 e ganhou a aposta: elogiada pelo carisma da dupla Will Smith-Martin Lawrence, as cenas de ação e a maturidade da história, "Bad Boys Para Sempre" já arrecadou quase 120 milhões de dólares nos EUA ao fim de dez dias e o total mundial vai nos 200 milhões.

A sequela continua a ultrapassar as expectativas nas bilheteiras e a Marvel já se colocou em campo para falar com os realizadores.