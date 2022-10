A Marvel parece ter convencido Harrison Ford a desistir da intenção de se reformar do cinema após fazer o quinto Indiana Jones, como tinha anunciado o compositor John Williams.

Esta sexta-feira, a imprensa americana avançou que o lendário intérprete de Han Solo e Indiana Jones foi recrutado para o Universo Cinematográfico Marvel [MCU, pela sigla original] para ser o novo General Ross, sucedendo a William Hurt.

O ator, falecido no final de março, foi uma presença regular no MCU e entrou em cinco filmes: "O Incrível Hulk" (2008), "Capitão América: Guerra Civil" (2016), "Vingadores: Guerra do Infinito" (2018), "Vingadores: Endgame" (2019) e "Viúva Negra" (2021).

William Hurt como o General Ross

A Slash Film diz ter conseguido confirmar de forma independente o exclusivo avançado em direto esta quinta-feira à noite no podcast "The Hot Mic with Jeff Sneider and John Rocha".

Jeff Sneider, da reputada newsletter The Ankler, diz que se confirmaram as informações que circulavam sobre o ator ter assinado contrato a tempo da D23 Expo, mas que isso não foi anunciado para manter as atenções no filme "Indiana Jones 5" durante o evento anual da Disney que apresenta aos fãs diversos painéis e novidades do estúdio.

Embora se espere que o papel do General Thaddeus "Thunderbolt" Ross seja mais predominante no filme "Thunderbolts", que está atualmente agendado para estrear a 26 de julho de 2024 e fechará a fase 5 do Universo Cinematográfico, Jeff Sneider diz que a primeira aparição de Ford deverá ser no quarto filme "Capitão América", intitulado "Captain America: New World Order", previsto para 3 de maio desse ano.

As contas nas redes sociais das influentes "Marvel Updates" e "MCU - The Direct" também avançaram com a notícia.