Matt Damon contou pela primeira vez que "caiu em depressão" enquanto fazia um filme por perceber que não ia funcionar.

A esposa Luciana Barroso, acrescentou, foi essencial para o ajudar a suportar o momento difícil na carreira.

“Sem nomear nenhum em particular… às vezes, encontramo-nos num filme que sabemos que talvez não vá ser o que se esperava que fosse, e ainda se está a fazê-lo", contou o ator de 52 anos no programa "Jake’s Takes", numa das entrevistas para a promoção de "Oppenheimer", de Christopher Nolan, que já disse ser sido uma grande experiência.

"E recordo-me de, a meio da produção e quando ainda se tem meses pela frente, e levou-se a família para algum lugar, incomodando-lhes a vida, a minha esposa puxar-me para cima porque eu caí numa depressão do género, 'o que fui fazer?", acrescentou.

O ator recordou a reação de Luciana Barroso, com quem casou em 2005.

"Ela simplesmente disse: 'Estamos aqui agora'. E isso foi... orgulho-me, em grande parte por causa dela, de ser um ator profissional e o que ser um ator profissional significa é ir e fazer o dia de 15 horas e dar absolutamente tudo, mesmo naquilo que se sabe que será um esforço perdido", explicou.

"E uma pessoa é profissional quando se consegue fazer isso com a melhor atitude possível e ela realmente ajudou-me com isso", disse.

"A Grande Muralha"

Com vários filmes aclamados na carreira, Matt Damon também entrou em vários que se revelaram fracassos de crítica e nas bilheteiras.

Apesar de não mencionar o título do projeto, as pistas (estava a meio da produção e ainda com meses de trabalho pela frente, era casado e levou a família) apontam claramente para "A Grande Muralha", dirigido por Zhang Yimou, onde contracenou com Pedro Pascal, uma produção rodada inteiramente na China durante vários meses em 2015.

O épico de ação e aventura que se passava no século XI e onde interpretou um mercenário europeu forçado a juntar-se às forças imperiais chinesas para enfrentar um monstro de outro mundo foi um grande fracasso artístico e comercial, ficando "célebre" principalmente pela comoção mediática causada quando Matt Damon apareceu com um volumoso rabo de cavalo numa conferência de imprensa de apresentação em julho de 2015, o que lhe valeu ser gozado por Jimmy kimmel na cerimónia dos Óscares de 2017.

Como recorda a revista Variety, o ator falou sobre o filme no podcast "WTF" em 2021: "Fiquei do género 'é exatamente assim que acontecem os desastres'. Não é coerente. Não funciona como filme".

"Fiquei a pensar na definição de um ator profissional. Saber que se está num flop e dizer 'Ok, tenho mais quatro meses'. É o cerco ao amanhecer em Hamburger Hill [na Guerra do Vietname]. Sem dúvida que vou morrer aqui, mas estou a fazê-lo'. Acho que é o pior que se pode sentir criativamente. Espero nunca mais ter essa sensação", dizia na altura.