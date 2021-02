O rumor acompanha-o há muitos anos e aparece sempre que se contam curiosidades de bastidores: Matthew McConaughey recusou o papel de Jack Dawson em "Titanic" e foi por isso que foi parar a Leonardo DiCaprio.

Esta semana, o ator esclareceu que chegou a uma fase avançada do processo com o realizador James Cameron, mas não recebeu a proposta.

"Fui e li [a personagem] com a Kate Winslet e não era uma das audições, eles filmaram, portanto era como se fosse um teste de ecrã. A seguir, saí e foi um daqueles [testes] em que me acompanharam e quando chegámos cá fora ficaram tipo 'Correu muito bem'. No género de abraços, realmente achei que ia acontecer. Não foi o caso!", recordou durante o podcast "Literally!" com Rob Lowe, que também revelou que esteve na corrida a outro papel no filme, o do vilão que acabaria interpretado por Billy Zane.

A carreira de DiCaprio disparou com sucesso de "Titanic", mas claro que Matthew McConaughey também se tornou uma estrela de primeiro plano e teve acesso privilegiado para tirar a história a limpo.

"Perguntei ao [James] Cameron, porque o rumor que ouvi ao longo dos anos e via escrito sobre mim era que o papel era meu e tinha recusado. Não é factual. Esse papel não me foi oferecido.", esclareceu.

Bem disposto, acrescentou que durante algum tempo ainda pensou que tinha de descobrir quem era o seu agente naquela época que tinha feito a asneira.

Mas o realizador finalmente confirmou-lhe que não tinha sido escolhido e a versão que o ator tem contado ao longo dos anos é a verdadeira: "Tanto quanto sei, nunca me foi oferecido. Fiz um bom teste, achei que tinha conseguido o papel, mas não consegui".