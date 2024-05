"Am I OK?", um filme protagonizado por Dakota Johnson, estreia a 6 de junho na Max, foi anunciado esta quarta-feira.

A comédia foi um dos filmes bem recebidos quando estreou no Festival de Sundance de 2022, com as reações a notarem como se destacava graças às grandes interpretações de Johnson e Sonoya Mizuno.

"Lucy e Jane foram as melhores amigas durante quase toda a sua vida e acreditam que sabem tudo uma sobre a outra. Mas quando Jane anuncia que se vai mudar para Londres, Lucy revela um segredo que guarda desde há algum tempo. Quando Jane tenta ajudar Lucy, a sua amizade transforma-se num caos", resume a sinopse do serviço.

O elenco ainda inclui Jermaine Fowler, Kiersey Clemons, Molly Gordon, com Sean Hayes e Tig Notaro.

"Am I OK?" é corealizado por Tig Notaro e Stephanie Allynne e tem Will Ferrell entre os produtores.

VEJA O TRAILER.