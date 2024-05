"O nosso novo filme 'Megalopolis' é o melhor trabalho que já tive o privilégio de presidir" é a descrição que Francis Ford Coppola associa à divulgação de um novo e ousado trailer no dia de abertura do festival de Cannes.

Aos 85 anos, Coppola chega ao festival de cinema mais importante do mundo como candidato à terceira Palma de Ouro da carreira, 50 anos depois de "O Vigilante" e 45 de "Apocalypse Now", com um filme sobre um arquiteto sonhador e ambicioso (Adam Driver), símbolo do seu próprio excesso no cinema: um orçamento de pelo menos 120 milhões de dólares, financiado pela venda de parte das suas propriedades.

A antestreia mundial de gala está marcada para o final da tarde de quinta-feira, 16 de maio.

Ainda a aguardar confirmação de distribuição em Portugal, o filme independente já foi comprado para distribuição na Grã-Bretanha, Espanha, França, Itália, Alemanha e países que usem essa língua, como Suíça e Áustria.

VEJA O TRAILER.

“'Megalópolis' é uma fábula épica romana ambientada numa América Moderna imaginada. A cidade de Nova Roma deve mudar, causando conflito entre Cesar Catilina (Adam Driver), um artista genial que procura saltar para um futuro utópico e idealista, e a sua oposição, o presidente da câmara Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), que continua comprometido com uma política regressiva de 'status quo', perpetuando a ganância, os interesses privilegiados e a guerra partidária. Dividida entre eles está a socialite Julia Cícero (Nathalie Emmanuel), filha do presidente da câmara, cujo amor por Cesar dividiu a sua lealdade, forçando-a a descobrir o que ela realmente acredita que a humanidade merece”, resume a sinopse oficial daquele que é um projeto de sonho do lendário cineasta, que começou a trabalhar no argumento na década de 1980.

No elenco de destacam-se ainda Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Jason Schwartzman, Kathryn Hunter, Grace VanderWaal, Chloe Fineman, James Remar, D.B. Sweeney e Dustin Hoffman.