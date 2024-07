Uma das figurantes que aparecem num vídeo da rodagem de "Megalopolis" que se tornou viral desmente qualquer comportamento incorreto do realizador Francis Ford Coppola.

Na sexta-feira passada, a Variety publicou dois excertos dos bastidores da rodagem numa discoteca em Atlanta a 14 de fevereiro de 2023 que mostrava o lendário cineasta a abraçar e a beijar algumas jovens figurantes.

Foram ainda partilhados relatos de fontes anónimas sobre um alegado comportamento “pouco comum” e “à moda antiga”, descrito como pouco profissional ou inadequado, como o de ter anunciado ao microfone, depois de vários takes, “Desculpem se vos abordar e vos beijar. Saibam que é só para meu prazer”.

A revista acrescentava que os vídeos pareciam corroborar o que disseram outras fontes ao diário britânico The Guardian, num artigo publicado pouco antes da antestreia mundial no Festival de Cannes.

Rayna Menz, uma figurante que é vista no vídeo a dançar com Coppola, e este aparentemente a beija, reagiu publicamente, escrevendo nas stories do Instagram: "Um vídeo onde apareço foi divulgado, com uma manchete enganadora. Nenhuma das acusações contra Francis Ford Coppola é verdadeira. Foi uma honra trabalhar com uma lenda como ele. O vídeo foi gravado num set fechado, o que significa que os telemóveis estavam proibidos especificamente para a segurança dos atores [por causa das cenas de nudez]. Estou enojada por estas alegações e espero que todos vejam a verdade pelo que é".

"Megalopolis" créditos: American Zoetrope/Mihai Malaimare

Contactada posteriormente pela 'site' Deadline, a atriz diz que o vídeo foi retirado do contexto.

"Ele não fez nada para que eu ou qualquer pessoa no set se sentisse desconfortável. Fiquei enojada, fui apanhada de surpresa porque era um set fechado. Que alguém tenha um vídeo daquilo é simplesmente ridículo e pouco profissional. É nojento porque ele só falou sobre o quão maravilhosa é a sua esposa [a cineasta Eleanor Coppola, falecida em abril]. Ela estava quase os dias connosco no set. É nojento ver aquele vídeo e a maneira como estavam a tentar transmitir uma mensagem. Simplesmente nojento", esclarece.

Rayna Menz ainda garante que as alegações relatadas pela Variety e The Guardian não são verdadeiras.

“Era tudo falso. Na verdade, fui eu quem o convidou para dançar. Convidei-o à frente de toda a gente. É por isso que é tão engraçado que esta história tenha surgido. Ele até disse algo como, e atenção que isto foi há mais de um ano, portanto não é exato, 'Sou um cavalheiro e nunca diria não a uma senhora'. E então fizemos uma valsa ao ritmo da música. Não foi nada além de profissional, um cavalheiro, como um adorável avô italiano, a andar pelo set. Foi muito divertido. Ele é uma pessoa boa e generosa”, explicou.

Projeto de paixão do cineasta, que financiou os 120 milhões de dólares de orçamento, "Megalopolis" será distribuído em Portugal pela Midas Filmes em data por anunciar.

Coppola realizou, produziu e escreveu o filme, juntando no elenco atores como Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire e Dustin Hoffman.

A história conta os esforços de um arquiteto (Driver) ambicioso para fazer renascer Nova Iorque, enquanto enfrenta a oposição do presidente da câmara (Esposito), que Coppola usa como uma parábola: Nova Iorque como a Roma republicana, os EUA como um império em decadência.