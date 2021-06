Sharon Stone não quer polémicas e reagiu nas redes sociais depois dos seus comentários francos numa entrevista sobre a "adoração" de Meryl Streep se terem tornado virais.

Após descobrir que era o 72.º aniversário da vencedora de três Óscares, um fã da estrela de "Instinto Fatal" e "Casino" partilhou na terça-feira o que ela tinha dito há um mês à Everything Zoomer sobre a colega.

A partilha causou grande impacto, mas também houve quem tivesse interpretado que a atriz tinha dito (ou pensava) que Meryl Streep era "sobrevalorizada".

"Para ser clara; Meryl Streep é uma das maiores atrizes de todos os tempos. Só não excluindo as outras.", esclareceu Sharon Stone aos seus fãs.

As opiniões que causaram sensação surgiram após uma "pergunta de algibeira" sobre como tinha sido "finalmente" trabalhar com Meryl Streep no filme "Laundromat: O Escândalo dos Papéis do Panamá", de Steven Soderbergh (2019).

"Gosto da forma como enquadra isso, que finalmente consegui trabalhar com Meryl Streep. Não disse, 'A Meryl finalmente conseguiu trabalhar com a Sharon Stone' ou 'Finalmente conseguimos trabalhar juntas.''", respondeu à entrevistadora Johanna Schneller.

"Porque foi assim que seguiu a vida dela, que ela foi construída para ser, 'Toda a gente quer trabalhar com a Meryl.' Pergunto-me se ela gosta disso?", acrescentou.

"A forma como estruturou a pergunta é em grande parte a resposta à pergunta. A indústria foi programada para que todos nós devêssemos invejar e admirar a Meryl porque apenas a Meryl conseguiu ser a boa. E toda a gente deveria competir contra a Meryl. Acho que a Meryl é uma mulher e atriz incrivelmente maravilhosa. Mas na minha opinião, francamente, há outras atrizes tão talentosas como a Meryl Streep. Toda a adoração de Meryl Streep é parte do que Hollywood faz com as mulheres.", continuou.

Sharon Stone deu exemplos para defender o seu ponto de vista: "A Viola Davis é uma atriz tão boa como a Meryl Streep. Emma Thompson. Judy Davis. Olivia Colman. Kate Winslet, por amor de Deus. Mas diz-se Meryl e toda a gente cai no chão."

"Sou uma vilã muito melhor do que a Meryl e tenho a certeza que ela confirmaria isso.", gabou-se a seguir.

"A Meryl não iria ser boa em 'Instinto Fatal' ou em 'Casino'. Eu seria melhor. E eu sei isso. E ela sabe isso.", reforçou.