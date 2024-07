Com 11 milhões de dólares de receitas no fim de semana de estreia, o mínimo que se pode dizer é que o épico de 181 minutos "Horizon: Uma Saga Americana – Capítulo 1" desiludiu nas bilheteiras da América do Norte.

Os relatos divergem: fala-se de um orçamento de 100 milhões, mas esse pode ser o total dos dois filmes que já estão prontos de um total de quatro planeados por Kevin Costner, que assumiu ter investido do seu bolso 38 milhões para contar a história dos 15 anos determinantes na expansão e colonização do Oeste americano.

Primeiro filme como realizador e ator em 21 anos, um projeto de paixão e ambição alimentado desde 1988, Costner também se desdobrou pelas posições de coargumentista e produtor no seu regresso ao western, o género que lhe deu alguns dos melhores momentos na carreira.

Michael Rooker, um veterano da indústria com quase 150 créditos no grande e pequeno ecrã, foi 'apanhado' no aeroporto de Los Angeles pelo 'site' de entretenimento TMZ após a má estreia e... desabafou.

“É cinema a sério, pessoal. Estejam preparados. Não estamos habituados a essa m****. Estamos habituados aos filmes de 90 minutos. Tudo dura 90 minutos. Poupem-me. Supere essa m***. Vão ver um filme que realmente conta uma história em que se aprende sobre as pessoas e se passa a gostar delas ou a odiá-las. Nem tudo é velocidade e corta, corta, corta”, disse o ator popularidade como o Yondu Udonta da saga "Guardiões da Galáxia".

Questionado se a fraca afluência era porque as pessoas estão habituadas aos hábitos de consumo da rede social TikTok, a resposta foi clara.

"Completamente. Claro que estão. Precisam superar essa porcaria. Têm de aprender como ver cinema a sério, por favor", disse.

"Parem de esperar e vão ver o filme. Vão gostar. Vão à casa de banho antes", apelou.

O "Capítulo 2" de "Horizon" chega aos cinemas portugueses a 22 de agosto. Costner já trabalhou alguns dias na rodagem do terceiro filme, retomando em agosto. Não se sabe se os resultados do primeiro filme afetarão os planos para rodar o quarto.

