Michele Morrone vai ser um dos protagonistas de "Maserati: The Brothers", um filme que contará a história da família que fundou famosa marca de automóveis italiana.

O ator popularizado pela sensual saga da Netflix "365 dias" interpretará o principal fundador, o malogrado engenheiro e piloto Alfieri Maserati (1898-1932).

Anteriormente anunciado, o outro nome do elenco por agora é o vencedor de dois Óscares Anthony Hopkins como um investidor que financiará os irmãos.

O projeto é do novo estúdio de Andrea Iervolino, produtor italiano que, anteriormente, já esteve ligado a outros dois filmes do sub-género automobilístico, "Lamborghini - O Homem Por Detrás da Lenda" (2022), de Bobby Moresco, e "Ferrari" (2023), de Michael Mann, e também se prepara para contar a história da Bugatti.

“Estou profundamente empenhado em promover os atores italianos em todo o mundo, e escolher Michele Morrone para um papel tão proeminente é um passo em direção a esse objetivo. A minha missão é um dia ver a Itália produzir as suas próprias estrelas globais do cinema e acredito que estamos na direção certa. Ao fomentar este talento, podemos acelerar a internacionalização do cinema italiano, transformando-o, em última análise, numa verdadeira indústria com reconhecimento mundial", destacou Iervolino no comunicado oficial, citado pela Variety.

Falado em inglês e com rodagem prevista para arrancar em breve em Bolonha, "Maserati: The Brothers" também será realizado por Bobby Moresco, que partilhou com Paul Haggis o Óscar de Melhor Argumento Original por "Colisão" (2005).