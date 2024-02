“Mickey 17” , o regresso de Bong Joon-ho após fazer história nos Óscares com o Melhor Filme e mais três estatuetas para "Parasitas", da Coreia do Sul, era um títulos mais aguardados para os cinemas este ano, mas vai ser preciso esperar.

Após removê-lo da estreia a 29 de março com a expectativa de avançar apenas alguns meses, o estúdio optou agora pela data de 31 de janeiro de 2025.

Apesar de ser o final de um mês tradicionalmente fraco para o lançamento de novos filmes, também houve sucessos recentes como "Bad Boys Para Sempre", "Gritos 5" e “M3GAN”.

A data também permite a estreia de “Mickey 17” em IMAX, um setor do mercado cada vez mais lucrativo, o que não aconteceria com a data original.

Quando o retirou da agenda, fontes do estúdio disseram à revista Variety que a decisão dava mais tempo para terminar o filme, afetado pelas greves do ano passado em Hollywood e "várias outras mudanças de produção".

Com Robert Pattison, o filme de ficção científica é o primeiro "blockbuster" de Bong Joon-ho para um grande estúdio de Hollywood.

Ainda com Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette, Mark Ruffalo e Holliday Grainger, apenas existem uma fotografia e um 'teaser trailer' sem diálogos com Pattison, a banda sonora de Jung Jae-il e imagens do lendário diretor de fotografia Darius Khondji.

O filme baseia-se no romance "Mickey7", de Edward Ashton, sem edição portuguesa, mas a versão do realizador pode ser diferente, tal como aconteceu com outras adaptações no passado.

O livro tem os ingredientes ideais para o realizador conhecido pelas histórias das lutas entre classes e filmes como “Memórias de um Assassino” ou “Snowpiercer: O Expresso do Amanhã”: a história centra-se em Mickey7, um funcionário 'descartável' numa expedição humana enviada para colonizar o mundo de gelo Niflheim para quem a equipa se vira sempre que há uma missão muito perigosa, até mesmo suicida. Quando uma versão morre, um novo corpo é regenerado com a maioria das suas memórias intactas.

Na história original, Mickey 7 é abandonado para morrer mas sobrevive e quando regressa à base, descobre que já foi criado o Mickey 8.