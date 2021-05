A Netflix vai avançar com um segundo filme Enola Holmes", com o regresso confirmado de Millie Bobby Brown e Henry Cavill como Enola e o irmão mas velho, Sherlock Holmes.

Regressam também Harry Bradbeer como o realizador e Jack Thorne para escrever o argumento, baseado na série literária de Nancy Springer, que anda à volta de "uma nova e dinâmica aventura de mistério que coloca o melhor detetive do mundo contra a sua mais feroz adversária até à data: a sua irmã adolescente".

“Mal posso esperar para voltar a trabalhar com a minha família Enola Holmes! Enola ocupa um lugar especial no meu coração - ela é forte, destemida, inteligente e corajosa. Estou ansiosa para que os fãs vejam como continua a jornada dela!", referiu Millie Bobby Brown no comunicado oficial.

Com a história a decorrer em Inglaterra, no ano de 1884, enquanto o mundo está à beira da mudança, o primeiro "Enola Holmes" era para ter estreado nos cinemas, mas estúdio optou por vendê-lo à Netflix, num dos primeiros grandes negócios por causa da pandemia.

Após o lançamento a 23 de setembro, o filme teve uma audiência de 76 milhões de lares nos primeiros 28 dias, o que abriu caminho para a sequela.

A imprensa especializada avança que a rodagem pode começar perto do fim do ano.

VEJA O TRAILER.