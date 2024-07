Após rumores, avanços e recuos, e até uma proclamação de Eddie Murphy, agora é oficial: "Shrek 5" vai chegar aos cinemas a 1 de julho 2026, anunciaram a Universal e a DreamWorks Animation nas redes sociais.

Há muito tempo em preparação, o novo filme chegará ao cinema 25 anos após a estreia da saga no reino Bué-Bué Longe e 16 desde o último, "Shrek Para Sempre" (2010).

Está confirmado o regresso de Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz, respetivamente como as vozes do ogre verde, do Burro e da princesa Fiona.

Na realização estará Walt Dohrn, que foi um dos argumentistas em "Shrek 2" (2004) e "Shrek – O Terceiro" (2007), e ligado à criação da história de "Shrek Para Sempre" (2010), onde também foi a voz da personagem Rumpelstiltskin, que era o rei numa versão distorcida e alternativa do reino.

O corealizador será Brad Ableson, que vem da mesma função em "Mínimos 2: A Ascensão de Gru" (2022).

Há cerca de duas semanas, Murphy revelou numa entrevista onde promovia o lançamento de "O Caça Polícias: Axel Foley" na Netflix que já gravara diálogos da sua personagem e que o estúdio também iria fazer um filme com a personagem do Burro como protagonista.

"Shrek" foi o filme que colocou em definitivo a DreamWorks no mapa e a tornou uma concorrente à altura da Pixar e da Disney nas bilheteiras.

O primeiro filme é livremente baseado num livro ilustrado de William Steig de 1990, mas usou principalmente o conceito do ogre que, quando parte à descoberta do mundo, encontra a companheira dos seus sonhos. De resto, a adaptação cinematográfica inventa quase tudo: o tom de paródia, a participação de personagens de contos de fadas célebres, o facto de Fiona surgir como humana, e até a personalidade tagarela do Burro.

Quando a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood decidiu criar um Óscar para premiar a Melhor Longa-Metragem de cada ano, o primeiro a vencê-lo foi "Shrek".

Além de quatro filmes que foram batendo recordes de bilheteira, houve mais duas aventuras de sucesso com o Gato das Botas com a voz de Antonio Banderas como protagonista, em 2011 e 2022.