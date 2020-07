"Não quero enfurecer os meus patrões na Apple, mas existe uma diferença na imagem e qualidade", acrescentou, referindo-se ao grande ecrã e ao streaming.

Indiciando que a relação entre as partes não é famosa, a estrela também se queixou que os "cruéis decisores de chicote na Apple" decidiram que as entrevistas virtuais tinham de ser dadas com uma parede branca como fundo e não a habitual estante do seu escritório.

"É como se estivesse num programa de proteção de testemunhas. Mas aqui estou eu, a curvar-me às necessidades da Apple TV", lamentou.

Uma segunda entrevista esta terça-feira (7), ao programa australiano matinal Today, foi ainda mais reveladora após a apresentadora lhe dizer que tinha gostado de ver o filme de pijama em casa.

"Por um lado, estou contente por ouvir isso e por outro, está a partir-me o coração. Filmámos para o grande ecrã, o som foi misturado, editado, tudo nele parece fantástico", respondeu.

"Gostaria que houvesse outras 160 pessoas em pijama no seu quarto, a vê-lo consigo ao mesmo tempo", lamentou.

VEJA O TRAILER DE "MISSÃO GREYHOUND".