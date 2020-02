A produção de "Missão Impossível 7" em Itália foi suspensa por causa do coronavírus e toda a equipa foi enviada para casa durante a paragem.

Numa declaração oficial, o estúdio Paramount descreve a decisão de "alterar o plano de produção para as nossas três semanas de rodagem em Veneza, a primeira etapa de uma longa produção" que passará por vários países como um "excesso de prevenção pela segurança e bem-estar do nosso elenco e equipa" e por causa dos "esforços do governo local de Veneza para suspender eventos públicos em resposta à ameaça do coronavírus".

"Durante este hiato queremos estar atentos às preocupações da equipa e permitir que regressem a casa até ao início da produção", acrescenta o estúdio.