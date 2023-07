Um ano depois de "salvar" Hollywood com "Top Gun: Maverick", as esperanças voltam a virar-se para Tom Cruise e o seu novo filme: "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um".

Tudo por causa de uma vaga do que a BBC chama de "flopbusters": filmes com orçamentos gigantescos que não estão a cumprir as expectativas nas bilheteiras este verão, uma lista onde já está "Indiana Jones e o Marcador do Destino" e inclui "Velocidade Furiosa X", "A Pequena Sereia", "Transformers: O Despertar das Feras", "The Flash" e as animações "Elemental" e "Ruby Gillman, Teenage Kraken".

A situação não deixa de ser irónica pois o sétimo "Missão Impossível" também tem coisas em comum com vários filmes da lista: custou uns estratosféricos 290 milhões de dólares (e falta adicionar o marketing) e precisa de uma grande duração (163 minutos) para contar... a "Parte Um" da história.

A "culpa" de ter duas partes, diz o realizador, vem do quinto filme, lançado em 2015.

"Isso leva-nos de volta a 'Nação Secreta', onde descobrimos uma componente emocional da história que realmente não esperávamos. Coisas que pensávamos que seriam pura exposição acabaram por se tornar realmente o núcleo emocional da história", contou Christopher McQuarrie à revista britânica Total Film.

"Quando fomos fazer Fallout [2018], queria desenvolver isso, o que levou a um filme mais longo porque não se podia economizar na ação em detrimento da emoção", explicou.

"Missão Impossível - Nação Secreta"

Com a história pessoal à volta do agente Ethan Hunt, a personagem de Tom Cruise, a entranhar-se em sequências de ação cada vez mais elaboradas, foi preciso fazer cedências em "Ajuste de Contas".

"Estávamos a lutar para reduzir o filme a 140 minutos. Sabia que queria expandir ainda mais em termos de elenco e emoção da história. Sabia automaticamente que isso significava que teríamos um filme mais longo", diz o realizador.

McQuarrie tinha a esperança de fazer uma divisão mais nítida entre as duas partes: "Esperava fazer um épico de quatro horas e cortá-lo pela metade e toda a gente poderia ter um filme de duas horas, mas aqui estamos nós...".

A decisão de dividir um filme em duas partes pela primeira vez deu à equipa espaço para trabalhar: "Em vez de lutar contra duração, disse para simplesmente cortarmos o filme ao meio e vamos dar a nós mesmos o espaço para contar esta história... sem antecipar que a 'Parte Um' acabaria por aumentar para o tamanho e dimensão épica a que chegou".

"Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um", com Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, entre outros, chega a 12 de julho aos cinemas portugueses. Atualmente em rodagem, a "Parte Dois" está anunciada para 28 de julho de 2024 (data internacional).

TRAILER LEGENDADO