Christopher McQuarrie contrariou as notícias de que "Missão Impossível" acaba com as duas partes de "Ajuste de Contas".

"Missão Impossível" é uma das duradouras e lucrativas sagas no cinema: o primeiro filme inspirado pela icónica série de TV da década de 1960 foi lançado em 1996. E ao contrário das notícias que circularam, não vai terminar com as duas partes de "Ajustes de Contas", garantiu Christopher McQuarrie. O realizador e um dos argumentistas de quatro dos oito filmes (contando com o que está agendado para 2024) disse ao Fandango que "não é o fim" da popular saga de ação e acrescentou que a equipa já tem "ideias para o que vem a seguir" ou seja, o nono filme. Citado pela The Hollywood Reporter na antestreia em Roma esta semana de "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um", McQuarrie reforçou essa posição ao dizer que não tem a intenção de se afastar e não vê razões para a saga chegar ao fim. "'Missão Impossível' vai terminar quando deixar de entreter os espectadores", resumiu. "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um" Se a saga é para continuar, o que pode estar no horizonte é um outro protagonista: no ano passado, a revista Variety noticiou que as duas partes seriam a "despedida" para Ethan Hunt, a personagem de Tom Cruise. O que não quer dizer que o ator deixe de estar envolvido: aquele que também é o produtor dos filmes descreveu Christopher McQuarrie em Roma como o seu "irmão criativo". "Ele teve uma mão em cada um dos filmes que fiz nos últimos 16 anos. Sem receber o crédito, ele escreveu 'Missão Impossível: Operação Fantasma'. Ele teve uma mão na montagem e na escrita de tudo o que alguma vez fiz. Ele é o meu irmão criativo e um excecional ser humano", elogiou a estrela. Um dos filmes da colaboração foi o recente "Top Gun: Maverick", em que Christopher McQuarrie foi creditado como um dos argumentistas e produtores. E ele não esconde qual é o seu objetivo. "Não nos vemos em competição com Bond ou John Wick. Adoramos esses filmes e admiramos esses cineastas, e queremos que triunfem. O que estamos realmente a fazer e competir com nós mesmos", disse em entrevista à revista Total Film. "E saindo do 'Top Gun', olhámos para esse filme e dissemos 'Vamos enterrá-los. Vamos arrasar 'Top Gun'. É assim que encaramos isto. Os nossos únicos rivais somos nós mesmos. Irão ver coisas na 'Parte Dois' que beneficiam completamente de tudo o que aprendemos de 'Maverick'", prometeu. "Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um", com Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson e Vanessa Kirby, entre outos, chega a 13 de julho aos cinemas portugueses. Atualmente em rodagem, a "Parte Dois" está anunciada para 28 de julho de 2024 (data internacional). TRAILER LEGENDADO

