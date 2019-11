Em abril, foi anunciado que o terceiro filme "Monstros Fantásticos" ia estrear nos cinemas a 12 de novembro de 2021, mas só agora o estúdio deu luz verde para a produção avançar.

Com várias alterações, a rodagem começa oficialmente na primavera de 2020, confirmou o Deadline, com os regressos de Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Zoë Kravitz, Callum Turner, Claudia Kim, William Nadylam, Kevin Guthrie, Jude Law e Johnny Depp, além do realizador David Yates.

Segundo o Deadline, a professora Eulalie “Lally” Hicks da escola de feitiçaria americana, interpretada pela comediante Jessica Williams, vai ganhar mais destaque no próximo filme.

Outras fontes da imprensa especializada americana notam que a alteração mais substancial é mesmo por onde vai passar a história: as personagens ainda vão viajar para o Rio de Janeiro, no Brasil, mas também haverá mais cenas na Escola de Hogwarts e com o feiticeiro Albus Dumbledore (Jude Law).