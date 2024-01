Ana Ofelia Murguía, estrela do cinema mexicano e popularmente conhecida como a voz de Mamá em "Coco", da Disney, morreu no passado domingo, dia 30 de dezembro, aos 90 anos.

A notícia foi confirmada em comunicado pelo Instituto Nacional de Artes do México. "Teve uma trajectória artística vital para as artes cénicas no México", destaca a nota publicada no X, antigo Twitter.

Nascida na Cidade do México em 1933, Ana Ofelia Murguía foi homenageada com vários prémios, incluindo um Ariel de Oro pela sua carreira.