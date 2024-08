Gena Rowlands morreu ao lado da família, na sua casa em Indian Wells, Califórnia, informou o site TMZ.

A causa da morte não foi divulgada, mas o filho Nick Cassavetes anunciou em junho que a atriz sofria há cinco anos de Alzheimer, segundo o jornal New York Times.

Gena Rowlands protagonizou dez filmes de John Cassavetes, com quem foi casada durante 35 anos, até à morte do cineasta, em 1989.

A partir da década de 1960, o casal formou uma parceria cinematográfica singular e aclamada, que abordou a paixão e a autodestruição em ambientes marcados pelo álcool e a infidelidade.

Pelo filme "Uma Mulher Sob Influência" (1974), que muitos consideram a melhor interpretação da sua carreira, a atriz personificou uma esposa com distúrbios mentais, papel que rendeu um Globo de Ouro e a primeira de duas nomeações ao Óscar de Melhor Atriz.

'Uma Mulher Sob Influência' (1974) Uma Mulher Sob Influência

A segunda nomeação para as estatuetas douradas chegou com "Glória", de 1980.

A carreira da atriz incluiu atuações no teatro e na televisão. No pequeno ecrã, foi nomeada oito vezes para os Emmys e ganhou três, pelos telefilmes "A História de Betty Ford" (1987), "Face of a Stranger" (1991) e "Cegueira Histérica" (2002). "A História de Betty Ford" também lhe valeu um Globo de Ouro.

Rowlands e Cassavetes tiveram três filhos, que trabalham no cinema e na televisão.

A atriz trabalhou sob a direção do filho Nick no popular drama romântico "O Diário da Nossa Paixão" (2004).

A norte-americana reformou-se em 2015, ano em que recebeu um Óscar honorário da Academia.

Personagens que dizem "coisas que as mulheres pensam, mas que não se esperam de um homem"

Gena Rowlands nasceu a 19 de junho de 1930 em Cambria, Wisconsin, numa família de classe média. O seu pai era senador estadual e a mãe uma pintora e atriz.

A atriz matriculou-se na American Academy of Dramatic Arts em Nova Iorque em 1953 conheceu Cassavetes, com quem casou um ano depois.

31. Uma Mulher Sob Influência (John Cassavetes, 1974) Uma Mulher Sob Influência

Ao falar sobre o marido, declarou que este "escreveu os melhores papéis que uma atriz pode sonhar", da prostituta em "Faces" (1968) até a dona de casa de "Uma Mulher Sob Influência" (1974).

Rejeitou apenas um papel Cassavetes: precisamente a Mabel de "Uma Mulher Sob Influência", história prevista para ser uma peça teatro. Segundo Rowlands , era "muito intenso emocionalmente para interpretar todas as noites". Cassavetes reescreveu a história e transformou-a em filme.

Ele "falava sobre coisas que as mulheres pensam, mas que não se esperam de um homem", disse a atriz à AFP.

Quando o seu marido morreu em 1989, Rowlands ainda era uma atriz que trabalhava extensivamente no cinema e na televisão.

Após a morte de Cassavetes em 1989, Gena Rowlands continuou a trabalhar no cinema e televisão.

Woody Allen escolheu-a para o filme "Uma Outra Mulher" (1988). "Incapaz de um momento irreal", disse o cineasta sobre a atriz.

"Tudo o que se fale sobre Gena não é suficiente porque ela é incrível", comentou a atriz Winona Ryder, citada pelo LA Times em 1992, quando trabalhou com ela em "Noite na Terra", de Jim Jarmusch.