A atriz Barbara Rush morreu no domingo, aos 97 anos, anunciou a família à comunicação social dos EUA.

Nascida a 4 de janeiro de 1927 em Denver (Colorado), era uma das últimas sobreviventes da Hollywood dos anos 1950 de destaque, conhecida pelos clássicos "Vieram do Espaço" ("It Came from Outer Space", 1953) e "Amar Não é Pecado" ("Peyton Place" (1957).

Descoberta por um caçador de talentos que a fez assinar contrato com o grande estúdio Paramount Pictures em 1950, começou com pequenos papéis antes de se destacar na ficção científica com dois filmes de culto e tornar-se um ícone do género, "Quando os Mundos Chocam" (1951) e "Vieram do Espaço", ganhando com o segundo o Globo de Ouro de Atriz Mais Promissora.

"Vieram do Espaço"

Mais reconhecimento chegou ao lado de Lana Turner no papel da ambiciosa Allison Mackenzie em "Amar Não é Pecado", de Mark Robson, nomeado para nove Óscares.

O sucesso do filme levaria Rush a regressar ao seu papel numa série de TV emitida entre 1964 e 1969.

Trabalhou várias vezes com Rock Hudson, a quem não poupava elogios nas entrevistas, começando pelo 'western' "Herança de Honra" ("Taza, Son of Cochise", 1954) e continuou com "Sublime Expiação" ("Magnificent Obsession", 1954) e "O Rebelde da Irlanda" ("Captain Lightfoot", 1955).

Com papéis de relevância variável, contracenou com lendas como Marlon Brando ("O Baile dos Malditos"), Paul Newman ("Milionários de Filadélfia", "Um Homem"), Frank Sinatra ("Mulheres é Comigo", "Os Sete Ladrões da Cidade"), Richard Burton ("O Jogo da Vida") e Kirk Douglas ("Um Estranho na Minha Vida").

Além da série "Peyton Place", destacou-se no pequeno ecrã como a vilã Nora Clavicle em dois episódios da popular série "Batman" em 1968.

Com destaque para a série "Flamingo Road" entre 1980 e 1982, entrou em muitas produções do pequeno ecrã, como as incontornáveis "O Fugitivo", "As Ruas de São Francisco", "O Barco do Amor", "The Bionic Woman", "Magnum, P.I.", "Ilha da Fantasia", "Crime, Disse Ela", "O Justiceiro", "Limites do Terror" e "Sétimo Céu", além da telenovela "All My Children".