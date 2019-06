Foi ainda "morto" por Clint Eastwood em "Justiceiro Solitário" (1985), o líder dos mutantes em "Terror nas Montanhas" (2006), de Alexandre Aja, e também esteve do lado errado da lei em "Invasão EUA" (1985), "A Face da Morte" (1988) e "Força Delta 2 - Operação Estrangulamento" (1990), todos com Chuck Norris.

Além da curiosidade da curta "Michael Jackson: You Rock My World" (2001), fez muitos filmes da "segunda divisão" do cinema americano, lançados diretamente no mercado de vídeo e com títulos bem explícitos, tanto em inglês como em português, como "Liberdade Explosiva" (1993), "Anjo de Aço" (1993), "Esquadrão Lunar" (1995) ou "Os Filhos da Terra VIII: Genésis" (2011).

Uma exceção e raro papel simpático foi o de um homem a morrer de Sida em "Mysterious Skin" (2004, Gregg Araki).

Em televisão, foi o demónio Barbas em vários episódios da série "Charmed" ("As Feiticeiras" em Portugal).

"As Aventuras de Brisco County Jr." foi outro trabalho regular e ainda participou como ator convidado nas séries "A Balada de Hill Street", "Modelo e Detective", "Walker, O Ranger do Texas", "Nash Bridges" e "Ficheiros Secretos".