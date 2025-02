Michelle Trachtenberg, uma das atrizes mais acarinhadas pelos millennials e conhecida por ter participado em "Gossip Girl", "Buffy, A Caçadora de Vampiros" ou "O Caminho para a Fama", morreu esta quarta-feira, dia 26 de fevereiro, de acordo com o New York Post e ABC News.

A causa da morte ainda não foi confirmada. De acordo com a imprensa norte-americana, a atriz de 39 anos passou recentemente por um transplante de fígado.

Michelle Trachtenberg nasceu a 11 de outubro de 1985 em Nova Iorque e estreou-se no pequeno ecrã aos três anos, em anúncios publicitários. Pouco depois, juntou-se ao elenco da novela "All My Children", onde vestiu a pele de Lily Montgomery, mas o seu primeiro grande papel na televisão foi em "The Adventures of Pete & Pete", do Nickelodeon.

Com a série infantil "Truth or Scare" (2001-2003), do Discovery, a atriz conquistou uma nomeação aos Emmys. Em 2000, juntou-se ao elenco da série "Buffy, a Caçadora de Vampiros", onde interpretou Dawn Summers, a irmã mais nova de Buffy, papel de Sarah Michelle Gellar.

Em 2004, a atriz fez parte do elenco de "EuroTrip", seguindo-se o filme "O Caminho para a Fama", da Disney. Mas foi em 2008, como Georgina Sparks em "Gossip Girl" , que Michelle Trachtenberg conquistou toda uma geração.

Na primeira década dos anos 2000, a norte-americana fez ainda parte do elenco do filme "17 Outra Vez", protagonizado por Zac Efron e Matthew Perry.

Nos últimos anos, Michelle Trachtenberg participou em séries como "Weeds", "Investigação Criminal: Los Angeles" ou "Sleepy Hollow". Em 2023, a atriz fez parte do elenco da sequela de "Gossip Girl", da Max.