Hugh Keays-Byrne morreu na terça-feira de manhã (1), informou o seu representante artístico. Tinha 73 anos. As causas não foram divulgadas.

O ator australiano de origem inglesa (nascido na Índia em 1947, quando ainda fazia parte do Império Britânico) trabalhou em produções teatrais na Royal Shakespeare Company e televisão, mas fica imortalizado no cinema como o grande vilão em dois dos filmes da saga "Max Mad".

Hugh Keays-Byrne à esquerda na antestreia de "Mad Max: Estrada da Fúria" em Los Angeles a 7de maio de 2015

Em "As Motos da Morte" (1979), foi Toecutter, um dos líderes do gangue de motociclistas perseguido por Max Rockatansky (Mel Gibson).

Décadas mais tarde, o mesmo realizador, George Miller, chamou-o para "Mad Max: Estrada da Fúria" (2015) e outro vilão, Immortan Joe, o tirano da Cidadela, que se lançava numa perseguição impiedosa aos rebeldes liderados por Imperatriz Furiosa (Charlize Theron) e Mad Max (Tom Hardy) após lhe terem roubado as suas cinco esposas reprodutoras.

O filme vencedor de seis Óscares foi o seu último trabalho no cinema.

Os atores Charlize Theron e Nicholas Hoult (Nux), prestaram homenagens nas redes sociais.

"É incrível que tenhas sido capaz de interpretar tão bem um senhor da guerra do mal vilão porque eras uma alma tão gentil e bonita. Farás muita falta, meu amigo"



"Sinto-me tão afortunado por ter partilhado tempo contigo. É especial aprender com uma pessoa tão maravilhosa e gentil e um ator imensamente talentoso."



Outros trabalhos na carreira de Hugh Keays-Byrne, alguns de culto na Austrália, foram a série "Rush" (1974) e os filmes "Stone" (1974, de Sandy Harbutt), onde também entraram outros atores do primeiro "Mad Max" e é um dos preferidos de Quentin Tarantino; "O Homem de Hong Kong" (1975); "Mad Dog Morgan" (1976); "The Trespassers" (1976); "Snapshot" (1979); "Perigo... Reacção em Cadeia" (1980); "Strikebound" (1984); "Starship" (1984); e "Gladiadores do Século 23" (1989).

Mais recentemente entrou nas séries "Farscape" (1999-2003) e nas minisséries "Moby Dick" (1998), "Journey to the Center of the Earth" (1999) e "Farscape: The Peacekeeper Wars" (2004).