O realizador norte-americano James Foley, conhecido pelo clássico "Glengarry Glen Ross", pelas duas sequelas de "Cinquenta Sombras de Grey" e episódios de séries televisivas como "Twin Peaks", "Hannibal" e "House Of Cards" morreu aos 71 anos.

Na sexta-feira, um representante do realizador adiantou à revista especializada The Hollywood Reporter que Foley morreu "pacificamente durante o sono no início desta semana" (terça-feira) na sua casa em Los Angeles, após uma "luta de anos" contra um cancro no cérebro, noticiaram diversos medias norte-americanos e europeus.

James Foley nasceu em Brooklyn em 1953 e o seu filme de estreia foi "Reckless", em 1984, protagonizado por Daryl Hannah e Aidan Quinn. Seguiu-se "Homens à Queima-Roupa" (1986), com Sean Penn e Christopher Walken, que incluía a canção de Madonna 'Live to Tell'.

De acordo com o portal Euronews, o norte-americano voltaria a trabalhar com Madonna em vários videoclips - 'Live To Tell', 'Papa Don't Preach' e 'True Blue' - antes de colaborar com a cantora em "Quem é Aquela Rapariga?", de 1987.

O seu filme mais aclamado pela crítica foi "Glengarry Glen Ross" ("Sucesso a Qualquer Preço" em Portugal), escrito por David Mamet, em 1992, e protagonizado por Al Pacino, Jack Lemmon, Ed Harris, Kevin Spacey e Alec Baldwin.

A película não foi um êxito de bilheteira, mas tornou-se um clássico de culto, tendo sido nomeado para um Óscar pela interpretação de Al Pacino.

Com Pacino faria ainda "Por Duas Moedas" (1995) e seguiram-se "O Medo" (1996), com Mark Wahlberg e Reese Witherspoon, "Corruptor" (1999), com novamente com Wahlberg e também Chow Yun-Fat, e, num regresso a uma melhor forma artística, "Confiança" (2003), com Edward Burns e Rachel Weisz.

Na televisão, Foley dirigiu episódios da série clássica de David Lynch "Twin Peaks", de "Hannibal", protagonizada por Mads Mikkelsen, do drama americano "Billions" e 12 episódios do sucesso da Netflix "House Of Cards".

O seu último trabalho como realizador foram os dois últimos filmes da franquia "Fifty Shades", "As Cinquenta Sombras Mais Negras" e "As Cinquenta Sombras Livre", de 2017 e 2018, protagonizados por Dakota Johnson e Jamie Dornan.