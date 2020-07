O ator John Saxon morreu em Murfreesboro, no Estado do Tennessee, vítima de pneumonia. Tinha 83 anos.

O ator faleceu no sábado, véspera dos 37 anos da estreia mundial em Hong Kong do filme pelo qual é mais recordado, o clássico das artes marciais, "O Dragão Ataca" (1973), onde contracenava com o seu amigo e mestre Bruce Lee.

Ele era Roper, um dos dois karatecas de kimono amarelo americanos que aceitava participava num torneio organizado na ilha do vilão Mr. Han (o outro era Jim Kelly, falecido em 2013), um jogador inveterado, carismático e mulherengo, mas de escrúpulos não tão maleáveis como deixava transparecer, que se revelava um aliado inesperado da personagem de Bruce Lee e tinha um combate épico com Bolo (Bolo Yeung).