Morreu o ator Lance Reddick, muito popular graças à participação na série "The Wire - Sob Escuta" e nos filmes da saga "John Wick".

As autoridades confirmaram que o corpo do ator de 60 anos foi encontrado na sua casa em Los Angeles esta sexta-feira de manhã por volta das 09h30 (19h30 em Lisboa).

Não é conhecida a causa, mas fontes disseram ao TMZ que a sua morte aparenta ser "natural".

A morte é um choque para a saga "John Wick", liderada por Keanu Reeves, onde era um dos rostos mais conhecidos como Charon, o rececionista do Continental Hotel, o santuário dos assassinos em Nova Iorque.

Na quinta-feira, o ator partilhou fotografias com os seus cães, em celebração do "National Puppy Day" (o dia nacional do cachorro nos EUA), mas não esteve presente na antestreia de "John Wick: Capítulo 4" na noite anterior em Nova Iorque, onde era esperado. Não chegou a justificar a ausência.

O ator estava a fazer promoção e tinha uma entrevista televisiva agendada para a próxima semana, quando o filme chega aos cinemas.

Dos 12 episódios na quarta temporada da série de culto "Oz" em 2000-2011, Lance Reddick passou para aquele que terá sido o seu papel mais conhecido, o do Tenente Cedric Daniels em "The Wire - Sob Escuta", normalmente presente nas listas das melhores séries de sempre e onde participou durante as cinco temporadas entre 2002 e 2008.

Caro raro, surgiram logo a seguir outros papéis importantes de longa duração em TV, como Phillip Broyles, o agente do Departamento de Segurança Interna na série "Fringe", com cinco temporadas entre 2008 e 2013, e como o chefe da polícia Titus Welliver em "Bosch", mais sete temporadas entre 2014 e 2021.

Nascido em Baltimore em 1962 e formado em música pela Universidade de Rochester e com um um mestrado em Belas Artes por Yale, estreou-se em 1998 no cinema com um papel muito secundário na esquecida versão de "Grandes Esperanças" com Ethan Hawke e Gwyneth Paltrow dirigida por Alfonso Cuarón, antes de ser um agente do FBI em "Estado de Sítio" (1998).

Após o impacto de "the Wire" e antes de "John Wick", surgiram papéis de mais destaque no cinema, normalmente em papéis de figuras de autoridade, em "Jonah Hex" (2010), "Ataque ao Poder" (2013), a versão de "Oldboy - Velho Amigo" de Spike Lee (2013) e no filme de culto "The Guest" (2014), de Adam Wingard, que voltou a chamá-lo para "Godzilla vs. Kong" (2021).

Além de muitos créditos a dar voz a videojogos, mais recentemente foi visto nos filmes "Assalto ao Poder" (2019), "Uma Noite em Miami..." (2020) e a série "Resident Evil" (2022).

O seu último crédito oficial será precisamente "John Wick: Capítulo 4".