Para os muitos espectadores que viram o "Capítulo 4" não será uma surpresa, mas agora é oficial: Donnie Yen vai volta a ser o assassino Caine em mais uma expansão da saga "John Wick" no cinema.

Sem anunciar um realizador, o estúdio Lionsgate anunciou que a estrela das artes marciais de Hong Kong vai estar à frente de um novo "spinoff" focado na sua personagem, que perseguiu implacavelmente John Wick (Keanu Reeves) no filme de 2023.

"A partir do momento em que Donnie Yen apareceu no ecrã em 'John Wick: Capítulo 4', cativou o público e criou uma ligação autêntica e emocional que deixou uma marca indelével e fez os fãs pedirem mais”, explicou no comunicado oficial Adam Fogelson, presidente do Lionsgate Motion Picture Group.

Se a sobrevivência de Caine ficou então na incerteza, a nova história vai mostrar o que aconteceu a seguir, liberto das suas obrigações com a High Table, o conselho de 12 senhores do crime que lideram as organizações mais poderosas do submundo.

Com rodagem marcada para arrancar em Hong Kong em 2025, o novo projeto já faz parte de um recente contrato de Chad Stahelski, realizador dos quatro filmes, para expandir a saga, um plano que inclui os outros produtores, Basil Iwanyk e Erica Lee, e de que faz parte "Ballerina", com Ana de Armas, que chega ao grande ecrã em junho de 2025.

Yen é um muito respeitado veterano do cinema do ação e artes marciais de Hong Kong que ganhou reconhecimento internacional mais alargado com a saga "Ip Man" e já deixara marca em Hollywood com "Rogue One: Uma História Star Wars" antes de chegar a "John Wick".

De facto, a saga só conseguiu contratá-lo após alterar o que ele sentiu serem estereótipos asiáticos no argumento.

“Trabalhar em 'John Wick: Capítulo 4' foi uma experiência extraordinária. A razão pela qual esses filmes ressoam tão profundamente é porque, assim como eu, o Chad, o Basil e a Erica se esforçam para criar ação, lutas e acrobacias que não sejam apenas emocionantes, inventivas e artísticas, mas também expressivas de caráter, história e emoção. Caine é uma personagem incrível com um passado complexo e estou entusiasmado por voltar ao papel", disse no comunicado.