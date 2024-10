Mitzi Gaynor, mais conhecida pelo grande sucesso no cinema do musical "Ao Sul do Pacífico" (“South Pacific” no origem), morreu aos 93 anos, disseram os seus representantes na quinta-feira.

Atriz, cantora e dançarina, Gaynor desempenhou o papel feminino principal na adaptação para o grande ecrã de 1958 da sensação da Broadway de Richard Rodgers e Oscar Hammerstein, realizada por Joshua Logan,

A sua atuação como Nellie Forbush, uma ingénua enfermeira da Marinha dos EUA que se apaixona por um proprietário de plantação francês expatriado (Rossano Brazzi) numa remota ilha do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, rendeu a Gaynor uma nomeação para os Globos de Ouro.

Gaynor “faleceu pacificamente de causas naturais” em Los Angeles, disseram os seus empresários Rene Reyes e Shane Rosamonda num e-mail à France-Presse.

Mitzi Gaynor em abril de 2013

A banda sonora de "Ao Sul do Pacífico", que contou com a voz de Gaynor em canções como "I'm Gonna Wash That Man Right Outta My Hair" e "I'm in Love with a Wonderful Guy", passou 31 semanas no primeiro lugar do top Billboard 200.

Pouco depois da estreia desse filme, a atriz retirou-se do cinema, numa altura em que os grandes musicais deixaram de estar na moda em Hollywood.

No seu país, Gaynor acabaria por ter sucesso considerável em espetáculos em Las Vegas e especiais de variedades de televisão que ganharam vários prémios Emmy.

Mas ela é recordada pelos filmes musicais dos anos 1950, que também incluíam "Parada de Estrelas" (1954), ao lado de Ethel Merman, Donald O'Connor e Marilyn Monroe, "A Quadrilha do Amor" (1956), com Bing Crosby, e "As Girls" (1957), contracenando com Gene Kelly no seu último musical nos estúdios MGM.

Gaynor nasceu Francesca Mitzi Marlene de Czanyi von Gerber em Chicago, a 4 de setembro de 1931, filha única de um diretor musical húngaro e de uma dançarina de vaudeville.

O seu marido durante 52 anos, Jack Bean, morreu em 2006.