Jennifer Aniston vai protagonizar uma nova série da Apple TV+ inspirada no livro de memórias "Ainda Bem Que a Minha Mãe Morreu" ("I’m Glad My Mom Died"), de Jennette McCurdy.

Nas redes sociais, o serviço de streaming adiantou que a série escrita, produzida e liderada por McCurdy e Ari Katcher, vai contar com produção executiva de Jennifer Aniston, Sharon Horgan e Merman, LuckyChap, Jerrod Carmichael e Erica Kay.

Segundo a revista Variety, a temporada vai contar com 10 episódios. Segundo a sinopse oficial, a série vai contar de forma comovente e hilariante as lutas de Jennette McCurdy enquanto ex-atriz infantil, ao mesmo tempo que lidava com a sua mãe controladora e dominadora (Aniston).

A história centra-se na relação de dependência entre uma jovem atriz de 18 anos, estrela de uma série de sucesso para crianças, e a sua mãe narcisista, que se define como ‘a mãe de uma estrela'.