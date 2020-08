O ator Chadwick Boseman, que interpretou no cinema os ícones negros Jackie Robinson e James Brown antes de ser imortalizado como o super-herói Pantera Negra nos filmes da Marvel, morreu na sexta-feira, vítima de cancro, informou o seu representante.

Boseman morreu aos 43 anos em sua casa na área de Los Angeles, Estados Unidos, junto da sua mulher e do resto da família. O ator foi diagnosticado com cancro de cólon há quatro anos, disse a família em comunicado.

"Um verdadeiro lutador, Chadwick perseverou em tudo e trouxe-vos muitos dos filmes que amaram tanto", afirmou a família, para acrescentar: "De 'Marshall' a 'Da 5 Bloods: Irmãos de Armas', 'Ma Rainey's Black Bottom' de August Wilson e vários outros, todos foram filmados durante e entre inúmeras cirurgias e quimioterapia. Foi a honra de sua carreira dar vida ao Rei T'Challa em 'Black Panther'".

O ator nunca tinha falado publicamente sobre a doença, que foi diagnosticada pela primeira vez em 2016, e continuou a trabalhar em diversos filmes de Hollywood.

Nascido na Carolina do Sul, Boseman começou por ter pequenos papéis na televisão. O seu retrato impressionante da estóica estrela de basebol Jackie Robinson, ao lado de Harrison Ford em "42 - A História de uma Lenda" (2013) chamou a atenção em Hollywood. Um ano depois, voltou a impressionar com a sua interpretação enérgica de James Brown no biopic "Get on Up".

Mas a consagração absoluta surgiu ao encarnar o super-herói Pantera Negra, inicialmente no filme "Capitão América: Guerra Civil", e depois já como protagonista de "Black Panther", tornando-se assim o primeiro ator negro a protagonizar o seu próprio filme no Universo Cinematográfico Marvel, que se tornaria um enorme sucesso de bilheteira em 2018 que arrecadou mais de mil milhões de dólares em todo o mundo.

A obra, passada no fictício reino africano de Wakanda, foi aclamada pela crítica e pelo público e foi nomeada a sete Óscares, incluindo ao de Melhor Filme, a primeira vez que tal sucedeu com u filme de super-heróis. "Black Panther", realizado por Ryan Coogler e com uma equipa criativa maioritariamente afro-americana, é considerado um marco em termos de representação negra no grande ecrã, e a personagem surgiria ainda em "Vingadores: A Guerra do Infinito" e "Vingadores: Endgame", que se tornaria o maior sucesso em valores de receita brutos da história do cinema.

Além de Robinson e Brown, Boseman encarnou ainda outro ícone negro norte-americano, o advogado Thurgood Marshall, que seria o primeiro afro-americano a servir no Supremo Tribunal de Justiça, no filme "Marshall", em 2016.

Recentemente, protagonizou o filme de acção "21 Pontes", surgiu no muito elogiado "Da 5 Bloods: Irmãos de Armas", do realizador Spike Lee, e seria estrela da sequela de Black Panther", prevista para 2022. O ator já tinha filmado para a Netflix uma adaptação da peça "Ma Rainey's Black Bottom", de August Wilson, em que contracena com Viola Davis.

Boseman morreu no dia em que a Liga Principal de Basebol comemorou precisamente o dia de Jackie Robinson.

As reações à morte do ator não se fizeram esperar. Kevin Feige, presidente dos Marvel Studios e o principal mentor criativo dos filmes do Universo Cinematográfico Marvel, referiu em comunicado que "a morte de Chadwick é absolutamente devastadora". O produtor sublinhou que “ele foi o nosso T’Challa, o nosso Pantera Negra e o nosso querido amigo. Cada vez que entrava num set, ele irradiava carisma e alegria, e cada vez que aparecia no ecrã ele criava algo de verdadeiramente indelével. Ele encarnou muita gente extraordinária no seu trabalho, e ninguém era melhor do que ele para dar vida a grandes homens. Ele era tão inteligente e gentil e poderoso e forte como qualquer pessoa que interpretou. Agora ele toma o seu lugar junto deles como ícones para a eternidade. A família dos Marvel Studios sente um profundo pesar com esta perda e junta-se esta noite ao luto com a sua família.”

Bob Iger, o chairman da Walt Disney Company, também reforçou a importância e a humindade do ator em comunicado: “Estamos todos muito tristes com a perda trágica de Chadwick Boseman — um talento extraordinário e uma das almas mais gentis e generosas que alguma vez conheci. Ele trouxe imensa força, dignidade e profundidade ao seu papel revolucionário de Pantera Negra; estilhaçou mitos e estereótipos, tornando-se um herói há muito esperado para milhões em todo o mundo, e inspirando-nos a todos a sonhar mais alto e a exigir mais que o status quo. Fazemos o luto por tudo o que ele era, bem como por tudo o que ele estava destinado a ser. Para os seus amigos e milhões de fãs, a sua ausência dos ecrãs só é eclipsada pela sua ausência ainda maior das nossas vidas. Todos nós na Disney enviamos os nossos sentimentos e sentidas condolências à sua família".