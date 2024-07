Rita Ora cancelou o seu concerto no Campus Festival, em Debrecen, na Hungria, devido a problemas de saúde. Na sua conta no Instagram, a cantora revelou "que passou a noite no hospital em Budapeste".

"Preciso de descansar completamente e seguir as ordens dos médicos", escreveu a artista nas redes sociais, pedindo desculpa a todos os fãs.

De acordo com vários prints publicados no X, antigo Twitter, Rita Ora partilhou um post no Instagram onde revelou que sofria de pedra nos rins. A publicação rapidamente foi apagada.