O ator grego Spiros Focás, cuja filmografia inclui vários sucessos de ação de Hollywood, como "Rambo III", morreu esta sexta-feira (10), aos 86 anos, anunciou a sua família.

Focás morreu num hospital em Atenas, informou a sua esposa numa publicação no Facebook.

Em comunicado, a ministra da Cultura da Grécia, Lina Mendoni, afirmou que Focás era um dos atores "mais conhecidos e queridos" do país.

Nascido na cidade portuária grega de Patras em 1937, Focás começou a sua carreira no grande ecrã em 1959, antes de se mudar para Itália, onde prosseguiu um percurso de quatro décadas no cinema e na televisão.

Com uma incrível semelhança com a estrela egípcia Omar Sharif, Focás trabalhou com cineastas de renome, como Vincente Minnelli e Luchino Visconti. Com este último, trabalhou no lendário filme "Rocco e Os Seus irmãos", em 1960.

Os seus trabalhos mais marcantes aconteceram nos anos 1980, como o guerrilheiro afegão em "Rambo III" e o vilão Omar em "A Joia do Nilo", ao lado de Michael Douglas, Kathleen Turner e Danny DeVito.

Nos últimos anos, viveu na cidade de Corinto, lutando contra problemas de saúde.