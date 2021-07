Robert Downey Sr., aclamado realizador do cinema experimental norte-americano e o pai de Robert Downey Jr., faleceu durante o sono esta quarta-feira. Tinha 85 anos.

Ao dar a notícia aos seus seguidores, o ator destacou o seu pai como "um verdadeira cineasta rebelde" e o seu "notável otimismo" perante "as devastações da Doença de Parkinson", de que sofria há mais de cinco anos.

Ligado ao cinema experimental que emergiu em Nova Iorque na década de 1960, em que os filmes eram feitos de forma independente e com orçamentos muito baixos, muitas vezes refletindo a inconformismo dos movimentos de contracultura no mundo ocidental, a carreira começou em 1961 com a curta em 16mm "Balls Bluff", que se tornou de culto, destacando-se ainda títulos como "Babo 73" (1964), "Chafed Elbows" (1966) e "No More Excuses" (1968).

O seu trabalho mais popular é como o realizador e argumentista de "Putney Swope", uma comédia satírica de culto de 1969 escolhida para preservação pela Biblioteca do Congresso Americano em 2016 pela sua "relevância cultural, histórica ou estética".

A história andava à volta dos membros do conselho de administração de uma agência de publicidade que, no meio das maquinações pare evitar dar votos aos concorrentes, acabavam por eleger acidentalmente Putney Swope, o único membro de raça negra e cujo papel era apenas simbólico.

Com esse sucesso, Robert Downey Sr. passou para projetos com mais financiamento e atores conhecidos, destacando-se "Greaser's Palace" (1972), o telefilme "Sticks and Bones" (1973), um dos primeiros trabalhos a abordar de forma ficcional o impacto da Guerra do Vietname nos veteranos após o regresso e nas suas famílias, e "Up the Academy" (1980), este com um muito jovem Ralph Macchio.

Downey Sr. também surgiu à frente das câmaras como ator muito secundário em alguns filmes, como "Viver E Morrer em Los Angeles"(1985), "Jogos de Prazer" (1997) e "Magnolia" (1999), ambos de Paul Thomas Anderson", "Dois Destinos" (2000), com Nicolas Cage, e "Alta Golpada" (2011), com Ben Stiller e Eddie Murphy.