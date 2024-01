Para Robert Downey Jr., alguns dos seus melhores momentos como ator foram como Tony Stark e o Homem de Ferro nos filmes da Marvel entre 2008 e 2019, mas isso não é muito reconhecido por preconceito.

A revelação surgiu durante um 'podcast' do amigo de décadas Rob Lowe e foi a propósito da experiência de avançar com "As Aventuras do Dr. Dolittle" (2020).

Admitindo que a experiência foi um fracasso, Robert Downey Jr. diz que aconteceu numa altura em que se sentia muito "exposto" depois de estar no "casulo" da Marvel durante tantos anos, "onde acho que fiz algum do melhor trabalho que alguma vez farei, mas isso passou um bocado despercebido por causa do género".

Os maus resultados do primeiro filme após sair do Universo Cinematográfico permitiram, acrescenta, que fizesse um favor a si próprio "porque o tapete foi puxado tão definitivamente debaixo de mim e evaporaram todas as coisas onde me estava a apoiar, em vez do que eu entendia que eram confiança e segurança".

O momento de humildade, acrescenta, fez com que ficasse disponível para "aprender".

"E o que se costuma dizer é que, quando o estudante está pronto, o Nolan, perdão, o professor, aparece? Foi o que aconteceu", diz sobre "Oppenheimer", que descreve uma experiência que mudou a sua vida e "o melhor filme" em que já participou.

O épico de três horas deve ser um dos títulos a receber mais nomeações para os Óscares a 23 de janeiro, incluindo uma para Robert Downey Jr. para Melhor Ator Secundário, que, noutro momento do 'podcast', diz que "Tempestade Tropical" é o seu "filme preferido".