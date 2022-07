O realizador, produtor e argumentista Bob Rafelson morreu no sábado aos 89 anos, de cancro no pulmão, na sua casa em Aspen, no Colorado.

Foi uma personalidade incontornável no movimento da Nova Hollywood dos anos 1970 e na carreira de Jack Nicholson, mas o seu primeiro impacto foi na televisão e na música, quando criou com Bert Schneider a série de comédia "The Monkees" (1967-1969) e escolheram os quatro músicos que dariam vida às histórias de uma banda a tentar singrar no mundo do rock 'n roll.

A banda tornou-se um sucesso de vendas e após 58 episódios, vários deles dirigidos por Rafelson, foi a protagonista da sua estreia no cinema com "Head" (1968), co-escrito com Jack Nicholson.

O filme não foi um sucesso de bilheteira, mas marcou o início de uma longa colaboração artística com o ator, que embora tivesse começado a trabalhar ainda na década de 1950, comentaria mais tarde numa entrevista que "posso ter pensado que comecei a sua carreira, mas acho que ele começou a minha".

Os outros títulos em que trabalharam juntos foram "Destinos Opostos" (1970), um gigantesco sucesso comercial e um dos títulos incontornáveis da década e da história do cinema, que valeu a Rafelson as únicas nomeações para os Óscares, como produtor e argumentista; "O Rei de Marvin Gardens" (1972); "O Carteiro Toca Sempre Duas Vezes" (1981); "Ela Nunca Se Nega" (1992); e "Sangue e Vinho" (1996).

Através da sua produtora Raybert/BBS Productions formada com Bert Schneider, produziu outros dois títulos essenciais, "Easy Rider", de Dennis Hopper (1969, que lançou a carreira de Nicholson) e "A Última Sessão", de Peter Bogdanovich (1971), além do vencedor do Óscar de Melhor Documentário sobre a guerra do Vietname "Hearts and Minds", de Peter Davis (1974), e "Relações Cruzadas", a estreia como realizador de Nicholson (1971).

Foi ainda o produtor (não creditado) de " A Mãe e a Puta", de Jean Eustache (1973), com Bernadette Lafont, Jean-Pierre Léaud e Françoise Lebrun.

"À Força de Músculos"

Como realizador, outros filmes de Bob Rafelson foram "À Força de Músculos" (1976), com Jeff Bridges, Sally Field e Arnold Schwarzenegger no seu primeiro papel relevante no cinema, após anos como estrela no mundo da cultura física; "A Viúva Negra" (1987), com Debra Winger e Theresa Russell; e "As Montanhas da Lua" (1990), com Patrick Bergin, Iain Glen e Richard E. Grant.

Retirou-se após um filme menor, "Refém" (2002), com Samuel L. Jackson, Milla Jovovich e Stellan Skarsgård.