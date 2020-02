O cineasta brasileiro José Mojica Marins, conhecido como Zé do Caixão e autor de mais de 40 filmes, faleceu na quinta-feira (19), aos 83 anos em São Paulo, após uma broncopneumonia, informou uma das suas filhas à imprensa local.

Desde que o artista brasileiro sofreu um enfarte, em 2014, os problemas de saúde foram uma constante, não aparecendo em público há alguns anos. Estava internado em São Paulo desde o dia 28 de janeiro.

Ator, realizador e argumentista, Mojica Marins dedicou grande parte da sua carreira ao cinema de terror, deixando uma obra de mais de 40 filmes como realizador, e mais de 60 produções como ator, entre curtas e longas-metragens, documentários e séries.

Em 1964, com o filme "À Meia-noite Levarei Sua Alma", ganhou o apelido de Zé do Caixão, personagem que mudaria a sua vida e a carreira cinematográfica.

O personagem Zé do Caixão surgiu após um pesadelo que o próprio teve, em que um homem de capa preta o arrastava para um túmulo, conforme Mojica contou em várias entrevistas.

"Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver", "O Estranho Mundo de Zé do Caixão" e "Encarnação do Demónio" são outros dos filmes onde o seu personagem mais conhecido entra, mas a influência também se estendeu às séries e banda desenhada.

Encarnação do Demónio (2008)

Apesar de ter ficado conhecido como o mestre do terror no cinema brasileiro, Mojica trabalhou ainda com outros géneros, como aventura e western.

Segundo os media brasileiros, Mojica deixa sete filhos, 12 netos e um bisneto.