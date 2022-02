A atriz Sally Kellerman morreu na quinta-feira após vários anos de luta contra a demência, confirmou o seu filho à revista The Hollywood Reporter. Tinha 84 anos.

Para a história do cinema fica a sua interpretação da rígida Major Margaret 'Hot Lips' Houlihan na lendária comédia anti-guerra "M*A*S*H", de Robert Altman (1970). Como Atriz Secundária, foi a única nomeada para os Óscares num elenco onde se destacavam nomes como Donald Sutherland, Elliott Gould, Tom Skerritt ou Robert Duvall.

Outros trabalhos marcantes foram a popular comédia "Regresso à Escola" (1986), ao lado de Rodney Dangerfield; e "Where No Man Has Gone Before", o terceiro episódio da série "Star Trek" no anos 1960.

Natural de Long Beach, na Califórnia (2 de junho de 1937), Sally Kellerman coincidiu na Los Angeles City College com colegas como Jack Nicholson, Shirley Knight, Dean Stockwell e Robert Blake, desistiu de um contrato como cantora com a Verve Records aos 19 anos e foi aceite no final dos anos 1950 no Actors Studio para estudar representação.

Passou a década de 1960 a trabalhar como atriz convidada em séries de televisão e ainda no filme "O Estrangulador de Boston", com Tony Curtis e Henry Fonda George Kennedy (1968), antes da revelação com "M*A*S*H".

Seguiram-se filmes como "Amores Clandestinos", ao lado de Alan Arkin (1972), "Slither", com James Caan (1973), "Benvindo a L.A.", com Harvey Keitel e Sissy Spacek (1976), ou "Um Pequeno Romance", com Laurence Olivier e Diane Lane (1979), "Os Alegres Aventureiros", com Tony Curtis, ou "Gatonas", com Jodie Foster (1980), e, mais adiante, em "A Vida É Assim", de Blake Edwards, ao lado de com Jack Lemmon e Julie Andrews (1986).

Continuou a trabalhar com regularidade nas décadas seguintes, principalmente em comédias.

Houve ainda mais filmes com Robert Altman: "Brewster McCloud" (1970), "O Jogador" (1992) e "Prêt-à-Porter" (1994), embora tenha recordado na sua autobiografia "Read My Lips: Stories of a Hollywood Life" que por teimosia e arrogância dos dois ficou de fora de outro trabalho, o seminal "Nashville" (1975).