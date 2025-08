"Pecados Inconfessáveis" é a nova série mexicana da Netflix. Estreada a , a primeira temporada rapidamente conquistou os primeiros lugares do top diário do serviço de streaming - esta sexta-feira, 1 de agosto, a produção ocupa o segundo lugar do ranking em Portugal.

Apresentada como "escaldante", "Pecados Inconfessáveis" mistura suspense e erotismo com traição, vingança e segredos perigosos.

A narrativa acompanha Helena Rivas (Zuria Vega), uma empresária de sucesso presa a um casamento abusivo com Claudio (Erik Hayser), um homem manipulador e poderoso. Determinada a libertar-se, Helena envolve-se com Iván (Andres Baida), um jovem acompanhante de luxo. Juntos, traçam um plano ousado para desmascarar Claudio através de uma gravação íntima.

"Presa em um casamento abusivo, uma mulher se apaixona por um homem charmoso e bola um plano para escapar do marido controlador. Até que a situação vira um caos", resume o serviço de streaming.

A primeira temporada da série conta com 18 episódios.