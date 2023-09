Li Tolqa: a ilha paradisíaca, onde os turistas recebem um tratamento de luxo e os locais sobrevivem a um regime militar draconiano. Fictícia, claro. Em e James ignoram a sua crise conjugal através de banhos de sol na praia e brunches chiques. Ambos vivem às custas do património de Em, já que James é um escritor falhado.

A monotonia do casal é abanada por Gabi, uma misteriosa e sensual atriz, que os arrasta para uma aventura fora do resort com o seu marido. Um trágico acidente acontece quando regressam de noite e James é levado para a prisão. Lá, descobre que no país a pena por homicídio é a morte. Existe, no entanto, uma forma de o contornar, se a puderes pagar: um sistema de clonagem e a mera obrigatoriedade de te veres morrer em primeira mão.

Um mergulho imersivo numa realidade em que o prazer - a certeza de estar vivo - e a morte são a mesma alucinação.

"Infinity Pool" será exibido esta sexta-feira, 25 de setembro, às 21h30, no Cinema São Jorge, será antecedida pela apresentação de "Paralisia", de Inês Monteiro, no âmbito da competição para o Prémio MOTELX - Melhor Curta de Terror Portuguesa.

