Os MTV Movie & TV Awards decorreram no domingo à noite numa versão alterada e reduzida ao básico por causa da greve dos argumentistas de Hollywood.

Sem guiões, muitas das estrelas ou anfitriã (Drew Barrymore desistiu em solidariedade após a greve começar na segunda-feira, prometendo voltar no ano que vem), a cerimónia desistiu do direto e da passadeira vermelha a menos de uma semana e pouco mais foi do que uma coleção de pacotes de imagens de filmes e séries, momentos de comédia pré-gravados e discursos em vídeo de alguns premiados.

A contribuir ainda mais para o tom incoerente, Drew Barrymore apareceu em alguns vídeos de sketches de comédia gravados antes do início da greve, com referências ao seu papel como anfitriã no direto, incluindo uma introdução que trouxe de volta Josie Grossie, a sua personagem do filme de 1999 "Nunca Fui Beijada", a viajar pelo universo de vários filmes e séries nomeados, como "O Urso do Pó Branco", "M3GAN", "Nope", "Top Gun: Maverick", "The White Lotus" e "Wednesday".

O MOMENTO.



Nos prémios propriamente ditos, "Gritos 6" surpreendeu com a vitória como Melhor Filme de 2022-2023, batendo "Top Gun: Maverick", "Avatar: O Caminho da Água", "Black Panther: Wakanda Para Sempre", "Elvis", "Nope" e "Sorri", que acumulou com um segundo prémio, o da Melhor Luta entre Gale Weathers (Courteney Cox) e Ghostface.

Também com dois prémios ficou "Stranger Things", na nova categoria de "Melhor Elenco 'Kick-Ass' e a "Interpretação Revelação" de Joseph Quinn como o jovem "metaleiro" rebelde e guitarrista Eddie Munson.

O primeiro troféu da cerimónia foi para Pedro Pascal pelo seu papel de Melhor Herói em "The Last of Us", que acabou mesmo por ser a produção mais premiada da noite, distinguida ainda pela dupla de Pascal com Bella Ramsey e pela própria série como melhor programa.

Em discursos de vitória pré-gravados, o ator chileno e Jennifer Coolidge (Melhor Interpretação Assustadora em "The White Lotus" foram alguns dos que expressaram a sua solidariedade com os grevistas.

Para Tom Cruise ficou o prémio de consolação de "Melhor Interpretação num Filme" por "Top Gun: Maverick", que mandou um vídeo a pilotar um jato: "Faço estes filmes para vocês. Adoro-vos, adoro entreter-vos".

Entre as categorias menos "convencionais" que ajudaram a dar fama aos MTV Movie and TV Awards está a de Melhor Vilão, onde ganhou Elizabeth Olsen por "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura".

"The Last of Us"

Lista de premiados

Melhor Filme: "Gritos 6"

Melhor Programa: "The Last of Us"

Melhor Interpretação em Filme: Tom Cruise ("Top Gun: Maverick")

Melhor Interpretação num Programa: Jenna Ortega ("Wednesday")

Interpretação Revelação: Joseph Quinn ("Stranger Things")

Interpretação Mais Assustadora: Jennifer Coolidge ("The White Lotus")

Melhor Interpretação Cómica: Adam Sandler ("Mistério em Paris")

Melhor Herói: Pedro Pascal ("The Last of Us")

Melhor Vilão: Elisabeth Olsen ("Doutor Estranho no Multiverso da Loucura")

Melhor Luta: Gale Weathers vs. Ghostface ("Gritos 6")

Melhor Beijo: Madison Bailey e Rudy Pankow ("Outer Banks")

Melhor Dupla: Pedro Pascal e Bella Ramsey ("The Last Of Us")

Melhor Elenco Kick-Ass: "Stranger Things"

Melhor Reality Show: "The Kardashians"

Melhor Equipa Reality no Ecrã: Katie Maloney, Ariana Madix, Scheana Shay e Lala Kent ("Vanderpump Rules")

Melhor Série de Competição: "RuPaul’s Drag Race: All-Stars"

Melhor Documentário de Música: "Selena Gomez: My Mind & Me"

Melhor Momento Musical: Purple Hearts, “Come Back Home”

Melhor Canção: Taylor Swift por "Carolina (Where The Crawdads Sing)"

Melhor Anfitrião: Drew Barrymore ("The Drew Barrymore Show")