De regresso como o vilão de "Thor: Amor e Trovão" para o Universo Cinematográfico Marvel, Christian Bale recordou a sua primeira experiência como Batman.

Foi numa altura em que ainda persistia o fantasma do filme de Joel Schumacher de 1997 "Batman & Robin" com George Clooney, dominado pelo humor desproporcionado e um fato de super-herói com mamilos.

O mínimo que se pode dizer é que "Batman - O Início" com o realizador Christopher Nolan foi encarado com cepticismo.

"Dizia [às pessoas] que íamos mais ou menos fazer Batman, mas levá-lo a sério. Muitas pessoas riram de mim e disseram apenas 'Bem, isso não vai funcionar de forma nenhuma", recordou ao jornal The Washington Post [acesso pago].

Mas não só funcionou, como o seu sucesso abriu caminho para "O Cavaleiro das Trevas" e "O Cavaleiro das Trevas Renasce", mas principalmente ajudou a mudar definitivamente a forma como Hollywood encarava o mundo da banda desenhada.

"É maravilhoso fazer parte de um trilogia que provou a essas pessoas que estavam erradas. Não tenho a certeza que tenha sido o pontapé de saída [para o Universo Cinematográfico Marvel], mas certamente que deu uma ajuda", concluiu.

"Thor: Amor e Trovão" está em exibição nos cinemas portugueses.