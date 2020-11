"Mulher-Maravilha 1984" vai chegar mais cedo do que se pensava aos cinemas portugueses.

Fonte oficial da distribuidora do filme confirmou que a data de estreia foi antecipada uma semana, de 23 para 16 de dezembro, à semelhança do que aconteceu noutros países europeus.

Segundo a imprensa especializada americana, a alteração nos países onde o serviço não está disponível visa combater a pirataria do filme.

Recorde-se que o estúdio Warner Bros. anunciou na semana passada (18) que o "blockbuster" de 200 milhões de dólares com com Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig e Pedro Pascal não voltaria a adiar por causa da pandemia, mas seria lançado nos EUA no dia de Natal tanto nos cinemas que estiverem abertos como na plataforma de streaming HBO Max.

Tal como aconteceu com o lançamento de "Tenet" nos cinemas ainda no verão por parte da Warner, a decisão foi bem recebida pelos cinemas a nível internacional, mergulhados numa profunda crise após os outros estúdios de Hollywood terem optado por adiar os filmes ou colocá-los diretamente em streaming.

VEJA O TRAILER DE "MULHER-MARAVILHA 1984".