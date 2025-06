A nova versão em imagem real de "Branca de Neve" que juntou Rachel Zegler e Gal Gadot chega a 11 de junho ao Disney+.

O lançamento no serviço de streaming acontece 82 dias após a estreia nos cinemas da América do Norte, onde o percurso comercial revelou-se desastroso: as receitas de bilheteira ficaram pelos 87,2 milhões de dólares, com o total mundial nos 205,5.

A estratégia ativa de Disney em adaptar os seus clássicos da animação para o público contemporâneo rendeu muitos mil milhões de dólares nas bilheteiras a nível mundial desde "Alice no País das Maravilhas", de 2010.

No entanto, estima-se que a nova versão do clássico de 1937 será o maior fracasso de Hollywood desde "Joker: Loucura a Dois" no outono de 2024: os analistas indicaram que as receitas tinham de chegar aos 625 milhões de dólares para a Disney começar a ver o retorno do investimento, já que o orçamento chegou a cerca de 270 milhões, sem incluir o marketing.

Segundo a imprensa especalizada, o fracasso levou mesmo a Disney a interromper "indefinidamente" uma nova versão em imagem real de "Entrelaçados" que estava em preparação.

Sem custos adicionais, os subscritores poderão ver e julgar o filme que foi ofuscado pelas controvérsias à sua volta desde muito cedo na produção, com as guerras culturais que começaram com as críticas racistas à escolha de Rachel Zegler como a nova heroína. Ironicamente, a sua interpretação foi bastante elogiada, mesmo por críticos que não gostaram de "Branca de Neve".

A produção enfrentou vários problemas que elevaram o orçamento, da pandemia a um incêndio dos cenários, além de críticas ao uso de efeitos especiais, e não atores reais, para retratar os sete anões, e a repercussão de comentários de Rachel Zegler sobre o filme original e as críticas à reeleição de Donald Trump e a quem votou nele, e a presença da israelita Gal Gadot no elenco como a rainha Má.

A aventura musical foi realizada por Marc Webb e inclui músicas originais de Benj Pasek e Justin Paul, a premiada dupla de "O Grande Showman" e "La La Land: Melodia de Amor".

