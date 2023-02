Uma gigantesca aventura pelo multiverso é o que anuncia o primeiro trailer de "The Flash", lançado este domingo durante a final de Futebol Americano (Super Bowl).

Ezra Miller está de volta como o super-herói e Barry Allen, a viajar no tempo para evitar o assassinato da sua mãe, o que traz consequências não intencionais para a sua linha do tempo, incluindo o regresso à ação de dois Batman do passado cinematográfico: Michael Keaton e Ben Affleck.

Também é possível ver a estreia de Sasha Calle como Supergirl, mas sinal da trapalhada que se arranja quando se mexe com as linhas temporais, também Michael Shannon regressa como o vilão Zod.

A estreia de "The Flash" a 15 de junho representará um reinício do Universo Cinematográfico da DC Studios e foi descrito pelo novo co-diretor executivo James Gunn como "provavelmente um dos melhores filmes de super-heróis alguma vez feitos".

TRAILER LEGENDADO.