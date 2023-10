O Sindicato dos Atores de Hollywood (SAG-AFTRA) escolheu o Halloween, ou a Noite das Bruxas, para abrir mais uma "frente de batalha" na sua disputa contratual com os grandes estúdios.

Com as negociações interrompidas desde 11 de outubro pela entidade patronal, o sindicato emitiu diretrizes para garantir que os seus membros “celebram o Halloween este ano e ao mesmo tempo estão solidários" com a greve decretada a 13 de julho.

"Neste Halloween, queríamos garantir que nossos membros não violam inadvertidamente as regras da greve e juntámos algumas dicas rápidas sobre o que fazer e o que não fazer em relação às fantasias. Deem uma olhadela e tenham um Halloween espetacular!", diz o SAG-AFTRA.

A mensagem das "dicas" não deixa espaço a dúvidas: atores e estrelas arriscam serem vistos como "fura-greves" se decidirem mascarar-se de Barbie, Oppenheimer, Wednesday Addams, super-heróis da Marvel ou DC ou outras populares personagens ligadas aos grandes estúdios naquele que é um dos eventos mais festivos do ano.

Aos atores é "sugerido" que escolham "trajes inspirados em personagens e figuras generalizadas (fantasmas, zombies, aranhas, etc.)” e evitem partilhar imagens nas redes sociais de fantasias inspiradas por conteúdos diretamente em causa durante a greve e, pelo contrário, incentiva que "se vistam como personagens de conteúdos não afetados, como os programas de animação da televisão".

Com os atores proibidos de falar sobre os seus filmes e programas (novos ou antigos) ou frequentar as passadeiras vermelhas a não ser que tenham uma autorização especial, a mensagem é clara: não dar aos estúdios qualquer publicidade adicional.

"Usemos o nosso poder coletivo para enviar uma mensagem clara aos nossos empregadores em causa de que não promoveremos o seu conteúdo sem um contrato justo!", conclui o sindicato.