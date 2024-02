Os coordenadores de intimidade em cinema e televisão passam a estar obrigados a obter autorização dos atores envolvidos antes de puderem falar publicamente sobre o seu trabalho.

As novas diretrizes que efetivamente proíbem a divulgação dos detalhes à volta da rodagem das cenas íntimas foram estabelecidas rapidamente pelo sindicato dos atores dos EUA (SAG-AFTRA) após uma coordenadora de intimidade se tornar viral há três semanas ao falar com o tabloide britânico The Daily Mail sobre o seu trabalho com Jenna Ortega e Martin Freeman em "Miller’s Girl".

O 'thriller' gerou bastantes comentários nas redes sociais de espectadores desconfortáveis com a história e as cenas sexuais da relação entre uma estudante e o seu professor e mentor, e a diferença de idades dos próprios atores: Ortega tem 21 anos e a sua personagem tem 18, enquanto Freeman tem 52.

Apesar de ter assinado um acordo de confidencialidade com o estúdio Lionsgate enquanto empregada no filme e ainda um NDA (acrónimo de 'Non-Disclosure Agreement' ou 'acordo de não-divulgação'), Kristina Arjona falou detalhadamente sobre o seu trabalho, o 'nível de nudez' e que 'cenas simuladas de sexo' eram esperadas, 'especialmente numa produção como esta, em que existe uma diferença de idade grande entre os atores'.

Os coordenadores de intimidade presentes na preparação e rodagem deste tipo de cenas foram uma consequência da dimensão dos escândalos sexuais na indústria revelados pelo movimento #MeToo a partir do final de 2017.

Atualmente, 77 pessoas estão num registo do SAG-AFTRA criado em 2022 e passam a estar sujeitas a uma investigação e expulsão se não respeitarem a confidencialidade.

"Os membros precisam sentir-se seguros, confortáveis ​​e confiantes ao interagir com os coordenadores de intimidade”, disse uma fonte do sindicato em comunicado ao Deadline.

“Os coordenadores de intimidade devem manter a confidencialidade do trabalho e da experiência de um ator na representação de cenas altamente sensíveis, a menos que tenham a permissão do ator para partilhar publicamente esta informação. A divulgação pública de detalhes sobre o trabalho de cena de um ator ou confidências confiadas ao coordenador de intimidade sem o consentimento do ator é inaceitável”, estabelecem as novas diretrizes.