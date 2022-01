O sindicato norte-americano de argumentistas (Writers Guild of America, popularizada pela sigla WGA) anunciou os filmes nomeados para os seus prémios, um importante indicador para as tendências do interior da "indústria" na temporada que culminará nos Óscares a 27 de março.

A lista confirma muitos dos filmes que mais têm sido falados nas últimas semanas, tanto os lançados nos cinemas como nas plataformas de streaming.

No entanto, não surgem na corrida os dois favoritos para ganhar os Óscares: o argumento original de Kenneth Branagh para "Belfast" e o adaptado de Jane Campion para "O Poder do Cão" não eram elegíveis porque foram escritos fora da jurisdição do acordo de negociação coletivo de trabalho do WGA, conhecido como "Minimum Basic Agreement", ou do equivalente em alguns sindicatos de argumentistas internacionais.

Para Melhor Argumento Original estão nomeados "Being the Ricardos", "Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun", "King Richard: Para Além do Jogo", "Licorice Pizza", e "Não Olhem Para Cima", que é o mesmo que dizer que estão na corrida personalidades como Aaron Sorkin, Wes Anderson, Paul Thomas Anderson e Adam McKay.

Nos Argumentos Adaptados concorrem "CODA – No Ritmo do Coração", "Dune - Duna", "Nightmare Alley – Beco das Almas Perdidas", "tick, tick…BOOM!" e "West Side Story".

Entre os documentários apenas estão nomeados "Being Cousteau", "Exposing Muybridge" e "Like a Rolling Stone".

Os vencedores serão conhecidos a 20 de março, naquela que será a última grande cerimónia de prémios antes da 94.ª cerimónia dos Óscares, uma semana depois.