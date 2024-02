Em plena campanha de promoção e numa altura emq ue já saíram más críticas e as receitas já são em baixa nas bilheteiras, Dakota Johnson fez a surpreendente admissão que ainda não viu o seu filme "Madame Web". Nem é algo que pense fazer nos tempos mais próximos.

"Na verdade, não vi o filme”, disse a atriz a rir durante a participação num programa da Magic Radio que se tornou viral.

"Provavelmente, não irei ver. Não sei quando irei vê-lo. Um dia...", acrescentou, admitindo que não costuma ver alguns dos seus filmes pois poderia provocar uma "crise existencial" e por uma questão de "auto preservação".

Atualmente, "Madame Web" tem uma cotação de apenas 13% de opiniões positivas de 149 críticas recolhidas pelo 'site' Rotten Tomatoes, menos dois pontos do que de "Morbius" (2022), mas a atriz tem vindo a conquistar novos fãs durante a promoção pelas declarações sinceras, sarcásticas e, aparentemente, sem filtro, que fogem às ações de formação mediática e corporativa dos estúdios.

Em janeiro, disse que teve uma experiência "psicótica" por causa da utilização dos efeitos visuais em tantas cenas e não sabia se tinha feito um bom trabalho.

Numa participação no programa Saturday Night Live, brincou que "Madame Web" era "como se a Inteligência Artificial tivesse gerado o filme perfeito para os vossos namorados" por ter personagens da Marvel e a curvilínea atriz Sydney Sweeney, de "Euphoria" e "Todos Menos tu".

Quando o apresentador Seth Meyers lhe perguntou se o filme fazia parte do universo cinematográfico do Homem-Aranha, a resposta foi que "não precisas saber nada de nada para ver este filme". Também sem filtro no mesmo programa, disse que "teve a pior experiência da sua vida" ao participar no último episódio da série "The Office" em 2013.

Outras declarações de impacto foram a descrição da atual situação "completamente desoladora" da indústria de Hollywood e que "toda a gente que toma decisões tem medo, querem fazer o que é seguro e o que é seguro é muito chato".

Em 2022, a atriz já tinha causado sensação ao dizer que assinou contrato "para fazer versão muito diferente" d´ "As Cinquenta Sombras de Grey", que descreveu como uma rodagem "psicótica".

Ainda com Adam Scott, Emma Roberts, Isabela Merced, Mike Epps e Tahar Rahim, "Madame Web" conta a "história da origem de uma das heroínas mais enigmáticas da Marvel", destaca a sinopse sobre Cassandra Webb, "uma paramédica de Manhattan que tem capacidades de clarividência. Forçada a enfrentar revelações sobre seu passado, cria laços com três jovens destinadas a futuros poderosos... se todas conseguirem sobreviver ao mortífero presente".

TRAILER.